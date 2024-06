Ragazza 23enne in auto a 110 km/h investe e uccide un uomo in Vespa: si stava facendo un selfie da mandare al fidanzato Non ha né frenato né rallentato poiché distratta dal cellulare, aveva mandato in quel viaggio più di 50 messaggi. L'impatto con l'uomo in motorino è stato per lui fatale







di Redazione web Aveva deciso di scattarsi un selfie e di inviarlo al suo ragazzo mentre sfrecciava con l'auto a 110 km all'ora: è bastato il tempo di mettersi in posa e scattare la foto per perdere abbastanza l'attenzione da investire un uomo che invece viaggiava con una Vespa a 60 km all'ora, facendolo schiantare sull'asfalto e uccidendolo sul colpo. L'incidente risale al 2021, in Inghilterra: la giovane Amber Potter, 23 anni, ha investito a tutta velocità, senza frenare o rallentare, David Sinar, 64 anni, che suo malgrado si è trovato a precedere la ragazza sulla strada A11 a Roudham, Norfolk. Un tribunale inglese ha stabilito per Potter tre anni e mezzo di carcere, poiché ha provocato un incidente mortale che avrebbe potuto evitare se solo non si fosse distratta al cellulare. La giovane nel corso del processo ha tentato comunque di giustificarsi, sostenendo che le luci del motorino della vittima non fossero accese al momento dell'impatto, ma delle registrazioni video di telecamere a circuito chiuso hanno potuto dimostrare l'esatto contrario. «Non la perdonerò mai per quello che ha fatto alla nostra famiglia. Avrebbe potuto evitarlo se avesse semplicemente rispettato le regole della strada», ha dichiarato in aula la moglie della vittima. Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Giugno 2024, 22:30

