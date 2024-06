Federico Fashion Style, la polemica sui prezzi: «Una piega 1000 euro? Basta fake news, da me sono più bassi della concorrenza»

di Redazione web

Federico Fashion Style è in vacanza in una delle sue mete preferite, Sharm el-Sheikh, e anche in spiaggia si è dilettato a tagliare i capelli a una ragazza in bikini. Il parrucchiere delle star, poi, ha deciso di fare una passeggiata in riva al mare e postato alcune storie in cui si lascia andare a un lungo sfogo. Tutti i video pubblicati sono accompagnati dalla didascalia: «Basta fake news. Prima di parlare, provate. I prezzi sono veramente nella norma! Anzi, anche più bassi della concorrenza». Ecco che cos'ha spiegato Federico.

Lo sfogo di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style, abbronzato e in costume da bagno si è rivolto direttamente si suoi follower e ha detto: «In mezzo a questo paradiso in cui mi trovo, vorrei parlare anche un po' dei prezzi. Cioè, io continuo a sentire delle cose che davvero... Anche poco fa in spiaggia, sentivo che qualcuno diceva "mamma mia, da Federico Fashion Style si paga tantissimo e io non ci sono mai andata perché è troppo caro". Io ho chiesto quanto paghino loro una piega e mi hanno risposto sui 25-30 euro. Cioè io la faccio pagare 15, poi, ogni salone ha un listino prezzi diverso ma questi prezzi sono diversi perché è tutto legato al posto in cui sei, chiaramente ogni negozio ha dei costi diversi di affitto e quant'altro, ma questa è un'altra cosa.

Oltretutto, il listino prezzi di Federico Fashion Style è uguale sia se vi fate i capelli con me, sia che ve li facciate con un altro operatore, a differenza di tanti altri colleghi che fanno tanto i fighi dicendo che da loro costa poco e poi vai lì e hai lo stylist numero uno che si prende 80 euro per un taglio, lo stylist numero due che si prende 70 e così via.

Le parole di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha concluso dicendo: «Quindi, tutte ste chiacchiere che mette in giro sta gente pur di avere visibilità, ad esempio che da Federico Fashion Style una piega costa 1000 euro o cose allucinanti, sono inutili anche perché poi i numeri e i risultati parlano da sé. Prima di dire ca*** venite a provare, poi, ognuno può trovarsi bene oppure no, però, dire str*** anche no».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA