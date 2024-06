Reddito di cittadinanza, truffa da mezzo milione di euro: profumi, champagne e soldi. Cosa è successo all'ufficio postale

di Redazione web

Lo stratagemma

Alla coppia di sposi (29 e 30 anni) spettava poi il compito di «escogitare termini e modi per corrompere il personale dell’ufficio postale, ritirare le tessere e spartire i proventi illeciti. In che modo avveniva tutto ciò? I due facevano risultare residenti a Milano, falsificando i documenti, i propri connazionali ai quali venivano intestate le card del Rdc.In seguito gli impiegati delle Poste, dal direttore in giù, quindi «pubblici ufficiali» che «attestavano falsamente su almeno 171 moduli di consegna delle carte di reddito di cittadinanza di aver compiutamente identificato gli effettivi richiedenti del beneficio mediante verifica dei documenti originali».



«Soldi sicuri» - come direbbe Amadeus? Macché. Gli impiegati ricevevano, infatti, «plurime somme di denaro (100 euro per carta), poi vestiti, profumi. Champagne, oltre a uno smartphone da quali mille euro al direttore dell’ufficio postale come contropartita per l’omesso controllo sull’operato dei propri subalterni».

