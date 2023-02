Re Carlo III, principe Andrea disperato: non percepirà più il suo assegno annuale da 249.000 sterline

di Redazione web

Re Carlo III non ha intenzione di versare più un centesimo nel conto del fratello, il principe Andrea. Il duca di York presto dovrà abbandonare la sua residenza al Royal Lodge di Windsor e i suoi diritti da membro della famiglia reale inglese cesseranno di esistere. Il primo genito della Regina Elisabetta II, che tra qualche mese verrà incoronato ufficialmente, ha deciso di riservare al fratello Andrea lo stesso trattamento destinato al principe Harry e alla moglie Meghan Markle quando decisero di trasferirsi negli Stati Uniti.

La decisione di Re Carlo III

Re Carlo III ha deciso di non versare più l'appannaggio, ovvero l'assegno annuale fisso, al fratello Andrea per il semplice motivo che non è più un membro a servizio della Royal Family e quindi non ha nemmeno diritto a tutta una serie di benefici che spetta ai reali. Il principe Andrea percepiva un compenso di 249.000 sterline ovvero 280.000 euro all'anno. Fonti molto vicine a Buckingham Palace hanno fatto sapere al Daily Star che Re Carlo non lascerà il fratello senza una casa in cui vivere e che comunque lo sosterrà in qualche modo, ad esempio pagandogli la scorta che Scotland Yard non gli garantisce più. Il dispiacere più grande del principe Andrea resterà comunque quello di lasciare la sua amata residenza al Royal Lodge (nella quale vive ancora anche l'ex moglie Sarah Ferguson). Lo zio di William e Harry dovrà rinunciare alle 30 stanze, alla piscina e al parco privato.

L'incoronazione di Re Carlo III si avvicina e a Londra fervono i preparativi per la sontuosa cerimonia. Ciò di cui però, tutti i sudditi sono curiosi riguarda il comportamento che assumeranno il principe Harry e Meghan Markle quando incontreranno nuovamente (dopo la serie Netflix e il romanzo "Spare"), Re Carlo, William e Kate.

