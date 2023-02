Carlo vuole sbarazzarsi di Meghan: ecco la cifra 'monstre' che il re è pronto a pagare per l'accordo di divorzio di Harry

di Redazione web

Re Carlo III potrebbe presto offrire a Meghan Markle un accordo di divorzio da 50 milioni di sterline nel tentativo di riavvicinarsi a suo figlio, il principe Harry. L'incredibile notizia arriva dopo che Harry ha lanciato una serie di attacchi alla famiglia reale nel suo ultimo libro di memorie “Spare”, che ha terremotato Buckingham Palace. Secondo un cortigiano di alto livello, citato dal Globe Magazine, il re incolpa Meghan di aver distrutto gli equilibri della Royal family.

L'offerta

Stando alle ultime indiscrezioni, il monarca sarebbe «disposto a fare qualsiasi cosa» per evitare che il duca di Sussex possa «buttare via la sua vita». Carlo sarebbe quindi «disposto a perdonare» Harry per il «danno orribile che ha inflitto alla famiglia negli ultimi tre anni». Il re crede che Harry sia così «infatuato di Meghan» che «non riesce a rendersi conto che sta andando verso il disastro e che deve lasciarla il prima possibile».

Il sovrano ritiene, poi, che la somma di denaro «farà gola a Meghan perché è avida e la sistmerà per la vita». Nell'offerta, anche la possibilità che l'ex attrice possa mantenere il suo titolo di duchessa, oltre alla proprietà di Frogmore Cottage, dimora inglese dei Sussex, e una mega villa in California. Il nonno non dimentica i nipotini Archie e Lilibet: a loro ha riservato un cospicuo aiuto finanziario, che dovrebbe durare fino alla lora maggiore età.

