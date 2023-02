Re Carlo, il calzino bucato scatena i social: «Che imbarazzo»

Non è certo considerato un'icona di stile, ma quanto accaduto a Re Carlo sta scatenando il mondo social. Il dettaglio del suo calzino bucato, durante una visita a una stoica moschea di Brick Lane, non è sfuggito all'occhio attento dei tabloid inglesi. E le critiche piovono impietose.

Leggi anche > Harry, la risposta imbarazzante di Re Carlo sulla possibilità del ritorno del figlio

L'imprevisto

Il nuovo sovrano, una volta tolte le scarpe come previsto per chi entra nel luogo di preghiera dei musulmani, non ha potuto nascondere il piccolo buco sul calzino del suo piede destro. Un passo falso per Carlo III che sta facendo parlare di sé sui social network, tra ilarità e imbarazzo. Re Carlo non è considerato sicuramente un trendsetter della moda, è sicuramente uno all'antica che preferisce i calzini classici a quelli con stampe più moderne. Ma il web non lo perdona e lo invita a comprarsene un nuovo paio.

King Charles III recently visited a mosque, which means that some hero in the British press managed to snap a photo of his socks. pic.twitter.com/FjtrkOPJoH — Tristin Hopper (@TristinHopper) February 8, 2023

La foto diventa virale

La sua visita alla moschea è stata accompagnata, come ongi altra uscita pubblica, da uno stuolo di giornalisti e la foto di quel piccolo buco non è passata inosservata, diventando subito virale. Questo imprevisto, raccontato con tanto di foto sull'edizione online del Telegraph, non ha influito in alcun modo sulla visita del re (che il 6 maggio sarà incoronato) e della regina consorte Camilla alla comunità del Bangladesh che anima proprio quella zona della capitale britannica. Ma non è la prima gaffe nel look.

I precedenti

Del resto re Carlo, in passato era già stato ripreso o fotografato con abiti usurati o scarpe sfruttate sino all'inverosimile. Quando era ancora erede al trono della Regina Elisabetta, per partecipare a un programma della Bbc sulla vita rurale, aveva scelto un giaccone in cui erano evidenti le toppe per nascondere i buchi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA