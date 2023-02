Harry e Meghan, South Park deride i Duchi di Sussex. I fan del cartone animato: «Semplicemente geniale»

di Redazione web

Harry e Meghan non smettono di far parlare di sé. Se prima però, era per la serie tv Netflix o per l'autobiografia "Spare", ora i Duchi di Sussex sono protagonisti passivi di ciò che sta succedendo. I creatori del cartone animato per adulti South Park, hanno deciso di dedicare un intero episodio a Harry e Meghan, ovviamente prendendoli in giro. All'interno del cortometraggio ci saranno diversi riferimenti alla docuserie e al romanzo.

Re Carlo e la scena imbarazzante durante un evento: la reazione del sovrano verso gli 'antimonarchici'

Harry perquisito prima dell'incoronazione? «Cercheranno un filo». Il gesto di Re Carlo potrebbe far discutere

Harry e Meghan smetteranno di farlo per il bene della Royal family: il nuovo percorso per migliorare la reputazione

L'episodio di South Park per Harry e Meghan

L'episodio di South Park dedicato al principe Harry e alla moglie Meghan Markle si intitolerà "The Worldwide Privacy Tour" e vedrà i Duchi di Sussex impegnati in un tour mondiale per chiedere di rispettare la loro privacy. Ovviamente è una contraddizione perché così facendo gli ex reali attireranno ancora di più l'attenzione. All'interno dell'episodio del cartone animato, il personaggio che sarà il principe Harry, promuoverà anche un libro intitolato "Waaaagh", insomma un chiaro riferimento all'autobiografia "Spare". I fan della serie animata non vedono l'ora di vedersi l'episodio speciale.

Harry e Meghan sotto i riflettori

Harry e Meghan restano comunque al centro del gossip: ora tutti attendono di vedere se i Duchi di Sussex saranno presenti o meno all'incoronazione di Re Carlo III, fissata per il 6 maggio. La coppia che ora vive a Montecito, California, potrebbe quindi tornare a Buckingham Palace per qualche giorno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 18:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA