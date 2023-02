Re Carlo e la scena imbarazzante durante un evento: la reazione del sovrano verso gli 'antimonarchici'

In questi giorni, Re Carlo III si è trovato faccia a faccia con alcuni manifestanti anti-monarchici che hanno mostrato cartelli con scritto "Non è il mio re". È accaduto mentre Carlo prendeva parte a un ricevimento per i membri della comunità e delle organizzazioni locali di una città del Regno Unito.

Cosa è successo

Circa 20 manifestanti hanno alzato sopra le loro teste enormi cartelli mentre il monarca arrivava per celebrare il nuovo status di città di Milton Keynes, dopo aver ricevuto tale riconoscimento durante il giubileo di platino della defunta regina Elisabetta.

Il re ha ignorato i manifestanti, decidendo invece di concentrarsi sui sostenitori che si sono presentati con fiori e parole di supporto. Il gruppo anti-monarchia aveva già affermato di aver pianificato una controversa campagna di proteste. Hanno promesso di mettere in scena altre manifestazioni prima di allora, oltre a tenerne una il giorno stesso delle celebrazioni.

