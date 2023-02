William e Kate incantevoli ai premi BAFTA: il dettaglio, però, preoccupa i fan

Il principe William e la principessa Kate hanno lasciato tutti senza fiato alla cerimonia dei premi BAFTA in cui a registi e attori vengono consegnati riconoscimenti per il lavoro svolto nel cinema e nella televisione. Un gesto però, ha lasciato perplessi i fan della coppia reale, alcuni di loro si sarebbero addirittura preoccupati.

Il gesto del principe William

Il Principe William e Kate Middleton, insieme ai BAFTA, sono stati al centro dell'attenzione dei fan dopo che sembrava che William avesse evitato di tenere la mano di Kate durante un saluto al pubblico. Tuttavia, l'esperta di linguaggio del corpo Inbaal Honigman ha spiegato al Daily Star che i due non si tengono spesso per mano in pubblico, ma si muovono in modo coordinato e dimostrano fiducia reciproca attraverso il loro modo di camminare insieme. Inoltre, Honigman ha osservato che Kate sembrava guidare William con un gesto della mano e che i due sembravano vicini e felici.

L'abito di Kate Middleton

Kate Middleton ha lasciato tutti senza fiato quando è arrivata sul tappeto rosso dei BAFTA. La principessa indossava un abito (riciclato) di Alexander McQueen con guanti neri fin sopra al gomito, che ha messo ancor più in evidenza la sua silhouette perfetta.

