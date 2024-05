Nicolò Zaniolo è tornato con la ex Sara, mamma del figlioletto Tommaso. Nel post spunta un like sospetto: «Torna in Italia?»

Nicolò Zaniolo è tornato insieme alla sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il calciatore sembrerebbe aver messo la testa a posto, dopo varie relazioni turbolente, e sarebbe tornato con la ragazza con cui aveva una relazione nel 2021 e che l'aveva reso papà del piccolo Tommaso. All'epoca l'ex romanista aveva detto di non essere pronto per un impegno simile, e aveva lasciato Sara quando il bimbo non era ancora nato: dopo vari flirt e alcune relazioni turbolente, come quella con Chiara Nasti e l'altra con la ex gieffina Soleil Sorge, Niccolò dunque avrebbe deciso di tornare sui suoi passi.