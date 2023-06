Principe William, il messaggio social dopo che i tre soldati sono crollati per il caldo: «Condizioni difficili...»

di Redazione Web

Nelle ultime ore, il principe William, si è congratulato con le truppe per aver svolto un ottimo lavoro durante le prove finali in vista del Trooping the Colour della prossima settimana «nonostante le difficili condizioni». Tutto questo soprattutto perché tre soldati sono svenuti per il troppo caldo a Londra. Cosa è successo?

Durante le prove, evento noto come Colonel's Review (Revisione del colonnello ndr.), tre soldati sono crollati e sono stati portati via in barella mentre altri due sono stati aiutati a scendere dalla piazza d'armi.

Il servizio all'Horse Guards Parade di Londra - che ha visto il principe William ispezionare le guardie gallesi mentre era a cavallo - è effettivamente una prova finale per Trooping The Colour, che si svolgerà sabato 17 giugno per celebrare il King Charles III's official birthday.

William e Kate sorprendono i sudditi: il gesto generoso che ha commosso tutti

William e Kate Middleton al matrimonio dei reali di Giordania: la principessa e la gaffe (involontaria) sul vestito

A big thank you to every solider who took part in the Colonel’s Review this morning in the heat. June 10, 2023

Il messaggio del principe William

William è diventato colonnello delle guardie gallesi nel dicembre 2022. Il principe di Galles, nella sua uniforme militare rossa che ha abbinato al tradizionale cappello di pelle d'orso, si è mostrato particolarmente soddisfatto e orgoglioso.

Tant'è che Twitter dopo il servizio, William ha scritto: «Un grande grazie a tutti i soldati che hanno preso parte alla Colonel's Review questa mattina con il caldo. Condizioni difficili ma avete fatto davvero un ottimo lavoro. Grazie».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA