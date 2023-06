Kate e William dormono in letti separati: «Colpa dello stress e della pressione a Corte»

di Redazione web

Il principe William e la principessa Kate hanno deciso di dormire in due letti separati e la notizia sta facendo molto discutere tra i sudditi. Il popolo, infatti, teme che questo sia solo l'inizio di una crisi tra i due che potrebbe culminare con la loro separazione.

A Buckingham Palace era stato reso noto che Rose Hanbury, presunta amante del principe William, volesse separarsi dall'attuale marito, il marchese David Cholmondeley, a causa dei loro continui litigi. Questo divorzio potrebbe mettere i bastoni tra le ruote nel matrimonio del principe William e della principessa Kate? La decisione di dormire in due letti separati è l'inizio di un loro allontanamento?

Andiamolo a scoprire.

William e Kate dormono in stanze separate

Il principe e la principessa dormono in due letti separati, in due stanze separate. Per gli amanti delle serie televisive ambientate a Corte, come The Crown e, più recente, Bridgerton, questo dettaglio potrebbe non essere una novità perché si tratta di un'usanza che va avanti da molti decenni.

Però la decisione riguardava solamente Re Carlo e la Regina Camilla.

La principessa Kate ha dichiarato di avere difficoltà a dormire a causa dello stress e della pressione a Corte. Forse questa sistemazione potrebbe aiutare i due a passare notti serene. I principi del Galles possono, comunque, scegliere di dormire insieme in una delle stanze da letto che possono condividere.

I sudditi, quindi, possono stare tranquilli perché, anche l'amata regina Elisabetta ha dormito in una stanza privata, lontana dal marito, il principe Filippo, e il loro matrimonio è durato più di 70 anni. Che sia forse questo il segreto per un matrimonio lungo e duraturo?

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avrebbero qualcosa da ridire.

