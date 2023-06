Il principe William e il dolce impegno «per mantenere viva la memoria di Lady Diana»: ecco cosa farà

di Redazione web

Il principe William è sempre stato molto attento e attivo nel sociale: il primo genito di Re Carlo III ha si è, infatti, sempre prodigato verso i più bisognosi, come del resto, ha sempre fatto anche mamma Lady Diana. L'erede al trono ha, però, una "preferenza" in fatto di beneficenza: la sua attività preferita è quella di seguire il Centrepoint, ovvero un'associazione che si occupa di aiutare tutti i giovani senzatetto dell'Inghilterra e che mira a risolvere il problema degli homeless entro il 2037. Questo progetto è molto caro a William perché, prima di lui, il punto di riferimento dell'organizzazione era Lady D.

Kate e William dormono in letti separati: «Colpa dello stress e della pressione a Corte»

Principe William, il messaggio social dopo che i tre soldati sono crollati per il caldo: «Condizioni difficili...»

William e l'impegno per Centrepoint

Il centro per senzatetto di cui si occupa il principe William è molto riconoscente nei confronti della Famiglia Reale che non manca mai di ringraziare. Sul sito dell'ente benefico è, infatti, apparso questo comunicato: «Mantenendo in vita il lavoro di Diana, il principe William svolge un ruolo attivo in tutti gli aspetti di Centrepoint. Ha anche aiutato direttamente i giovani quando ha trascorso due giorni come volontario nei nostri servizi di accoglienza. Lavorando con i giovani per discutere della loro situazione, rivedere i loro piani di sviluppo personale, risolvere le loro richieste di indennità di alloggio e trovare una sistemazione permanente, William ha usato il suo modo speciale di entrare in contatto con persone di ogni estrazione, facendole sentire a proprio agio».

William e Kate sorprendono i sudditi: il gesto generoso che ha commosso tutti

William, principe presente

Proprio perché l'intero progetto di Centrepoint sta molto a cuore al principe William, alcuni giorni fa il futuro re ha partecipato all'inaugurazione di Reuben House una nuova casa progettata da Centrepoint per dare alloggio in trentatré appartamenti ai giovani in difficoltà tra i 18 e i 24 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA