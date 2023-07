Kate Middleton, la dura regola per la nascita del principino George: cosa ha dovuto fare

di Redazione web

Alcuni giorni fa, il principe George, uno dei diretti eredi al trono di Inghilterra, ha compiuto 10 anni e, quindi, Buckingham Palace ha trascorso la giornata a festeggiare il primo genito del principe William e della principessa Kate. A distanza di alcuni giorni dal compleanno (che è stato il 22 luglio scorso), alcune fonti vicine a Palazzo hanno rivelato la dura regola che Kate ha dovuto rispettare al momento della nascita del suo bambino.

La regola di Buckingham Palace

Non è certo una novità che la nascita di un membro appartenente alla Famiglia Reale sia un grande evento, soprattutto se il bambino appena arrivato è il futuro erede al trono e, quindi, così piccolo ha già una grande responsabilità sulle spalle. Proprio per questo motivo, da secoli si tramanda la regola per cui il primo a sapere della nascita del bambino deve assolutamente essere il sovrano in carica. Per questo, quando 10 anni fa, Kate Middleton ha dato alla luce il principe George, non ha potuto comunicarlo alla propria famiglia e nemmeno ai suoi amici più cari, finché la notizia non fosse stata comunicata alla Regina Elisabetta II.

Secondo quanto riportano fonti vicine a Buckingham Palace, anche ai presenti in sala parto era stato fatto giurare di non far trapelare nulla fino a nuovo ordine. Per questo, dopo il lieto evento, il principe William, usando un telefono crittograffato, ha chiamato la nonna.

Il benestare della Regina Elisabetta II

Ma non finisce qui. Infatti, dopo che la sovrana d'Inghilterra è venuta a conoscenza della nascita del principino George e della sua buona salute, ha dovuto anche dare il suo benestare per quanto riguardava il nome del bambino. Elisabetta II, infatti, doveva accertarsi che portasse un nome importante e degno di un futuro re.

