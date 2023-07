George e Charlotte, il loro profondo legame potrebbe essere spezzato: ecco perché

di Redazione web

George e Charlotte sono sempre stati molto legati: il primo genito di William e Kate e la sua sorellina minore sono inseparabili. A ogni evento mondano e non, infatti, compaiono spesso vicini e, di frequente, sono stati fotografati a scambiarsi opinioni, sguardi e sorrisi su ciò che vedono intorno a loro. George ha 10 anni, Charlotte 8 e, nonostante siano ancora dei bambini, è già ora di pensare all'istruzione per il futuro: proprio il college potrebbe separarli.

L'istruzione di George e Charlotte

George e Charlotte, attualmente, insieme anche al fratellino minore Louis, frequentano la Lambrooke nel Berkshire, ma il loro percorso formativo potrebbe prendere due strade diverse. Stando a quanto ha riportato l'esperta reale, Katie Nicholl a The Royal Beat di True Royalty TV, il principe William vorrebbe che il suo primo genito frequentasse la scuola in cui studiò lui, ovvero l'Eton School. Kate Middleton, però, ha studiato insieme ai suoi fratelli a Marlborough, ottimo istituto per i giovani abbienti inglesi. Entrambe le scuole sono molto costose ma questo fattore a Buckingham Palace non ha più di tanto importanza. Resta comunque il fatto che se George cominciasse a frequentare uno dei collegi più prestigiosi d'Inghilterra (che ha formato personalità come George Orwell o Ian Fleming), dovrebbe per forza separarsi dall'amata sorellina (e anche amica) Charlotte: la scuola, infatti, è esclusivamente maschile.

La storia potrebbe cambiare?

Resta da capire ora, come vogliano organizzarsi William e Kate: i principi del Galles (dato che sono le autorità massime del Paese) presenteranno domanda di ammissione anche per la piccola Charlotte? Nel caso in cui la principessina dovesse essere accettata nel collegio, sarebbe la prima donna della storia a frequentare Eton.

