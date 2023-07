William e Kate, niente vacanze a Balmoral quest'estate: ecco cosa faranno

di Redazione web

Ogni anno, in estate, i membri della Royal Family si recano nella residenza estiva di Balmoral, cara a tutta la famiglia perché in quel luogo ha collezionato momenti indimenticabili e, inoltre, è anche il posto in cui la Regina Elisabetta II ha esalato, serenamente, il suo ultimo respiro. Al momento, la tenuta dovrebbe essere occupata da Re Carlo III e dalla Regina Camilla che amano trascorrere del tempo in mezzo alla natura. I sovrani d'Inghilterra dovrebbero, poi, essere raggiunti da William e Kate che, però, teoricamente non dovrebbero fermarsi a Balmoral.

Il programma estivo di William e Kate

William e Kate, portati a termine alcuni impegni istituzionali e di Palazzo, dovrebbero partire per la loro pausa estiva alla volta di Balmoral e con loro, ovviamente, porteranno i principini George, Charlotte e Louis. I principi del Galles, però, stando a quanto rivela una fonte vicina a Buckingham Palace, non dovrebbero soggiornare nella tenuta di famiglia ma potrebbero spostarsi nella loro, ovvero, a Tam-Na-Ghar, "il rifugio segreto" donato a William dalla sua bisnonna (la Regina madre) prima che morisse nel 2002.

Il cottage è modesto e sicuramente non nello stile e nelle dimensioni di Balmoral ma è sempre stato molto accogliente e William e Kate vi si sono recati in più di qualche occasione. Tam-Na-Ghar, molto vicino a Birkhall, residenza del Re Carlo e della Regina Camilla nella tenuta di Balmoral, possiede solo tre camere da letto e, per questo, i bambini potrebbero dormire nella stessa stanza.

Re Carlo III non ha reso noto chi sia invitato a raggiungerlo nella tenuta di Balmoral ma si pensa che il re seguirà le orme della madre: "accoglienza" è la parola d'ordine. Ecco perché, anche il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero i benvenuti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Luglio 2023, 18:36

