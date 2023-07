Harry e l'educazione ricevuta: «Il mio posto è sempre stato diverso da quello di William ma non mi pento di nulla»

di Redazione web

Harry e William sono sempre stati molto legati l'uno all'altro, almeno è stato così fino a qualche tempo fa, dato che, in molti ritengono che quando è arrivata Meghan Markle nella vita del secondo genito, il suo rapporto con il fratello maggiore sia completamente cambiato. Il principe Harry si è aperto sul tema educazione e su come la sua e quella di William, a un certo punto, siano state completamente differenti.

Harry è sempre stato consapevole della propria posizione e del proprio ruolo sociale (o almeno all'interno delle gerarchie reali), sicuramente differente da quello del fratello William. Questo divario è evidenziato più volte all'interno della sua autobiografia dove, a un certo punto, Harry spiega anche: «Papà e William non potevano viaggiare sullo stesso aereo perché mio fratello è il diretto erede al trono. Io, invece, potevo spostarmi dove, come e quando volevo: il "secondo" può anche essere sacrificato, in un certo senso. Ho sempre avuto chiaro il mio ruolo rispetto a quello di William».

In Spare, inoltre, il principe Harry ha parlato della sua istruzione che, fino a un certo punto, è stata identica a quella di William: i due hanno, infatti, frequentato la Wetherby School e la Ludgrove School, e, poi, si sono diplomati a Eton. William, in seguito, ha continuato gli studi iscrivendosi all'università mentre Harry è partito dieci mesi di addestramento per commissionare ufficiali presso la Royal Military Academy Sandhurst. A proposito il Duca di Sussex ha detto: «Non mi sono mai pentito di non avere frequentato l'università».

L'istruzione dei reali

A Buckingham Palace, e comunque per tutti i membri della Corona, l'istruzione è una cosa molto importante. Proprio per questo, William vorrebbe che il piccolo George (che tra l'altro è il diretto erede al trono, seguendo la linea di successione) frequentasse Eton che è il collegio che ha formato grandi artisti come, ad esempio, George Orwell.

