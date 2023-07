Meghan Markle, gli attori a Hollywood scioperano e lei resta in silenzio: «Una volta avrebbe preso parte a queste manifestazioni»

di Redazione web

Meghan Markle, negli ultimi tempi, è spesso al centro dell'attenzione mediatica. La Duchessa di Sussex, infatti, dopo essersi allontanata da Buckingham Palace con il principe Harry, avere rilasciato dichiarazioni bomba sulla Royal Family, essere stata esclusa da Spotify ed Hollywood per quanto riguarda alcuni progetti lavorativi e, infine, essere protagonista di una presunta crisi con il marito, non trova pace. Nelle ultime ore, poi, qualcuno ha notato che Meghan non si è espressa in merito agli scioperi dei suoi colleghi attori.

Harry e Meghan sempre più isolati da Hollywood: i manager delle star le vogliono il più lontano possibile

«Harry e Meghan cercano casa a Malibu, vogliono vivere più vicini a Los Angeles e Hollywood»

Meghan Markle e il silenzio stampa

Meghan Markle è stata un'attrice fino a poco prima che sposasse il principe Harry. Arrivata a quel punto, la Corona l'ha messa davanti a una scelta (che in realtà scelta non era): lasciare il mondo dello spettacolo. Quindi, la duchessa si è defilata dall'universo di cinema e televisione e non si è più occupata delle vicende che lo riguardavano.

Ora che, però, non fa più parte della Famiglia Reale, Meghan, di nuovo in California, è entrata in una delle più prestigiose agenzie attoriali: la WME, perché vorrebbe tornare sul set.

Proprio per la sua passione per il mondo del cinema, in molti hanno notato che Markle non si è espressa in nessuna delle vicende che riguardano attori, registi e sceneggiatori che stanno protestando contro l'uso dell'intelligenza artificiale all'interno dei prodotti cinematografici. Prima che Meghan sposasse Harry, era un membro molto attivo della Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists che proprio in questi giorni sta manifestando.

L'esclusione di Meghan da Hollywood

In molti pensano che il non pronunciarsi di Meghan Markle sia dovuto al fatto che, ultimamente, lei e il principe Harry vengano costantemente esclusi dalle star e dai loro manager perché considerati dannosi per le immagini dei divi. L'ex attrice, quindi, potrebbe, un po' per ripicca, non scendere in campo insieme ai suoi ex colleghi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Luglio 2023, 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA