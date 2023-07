Harry e Meghan, annullata la festa all'ultimo minuto: «Colpa dei problemi finanziari»

Meghan Markle e il principe Harry hanno annullato una festa prevista per il 4 luglio in occasione del Giorno dell'Indipendenza a causa del fallimento del loro accordo con Spotify. L'accordo, del valore di 15 milioni di sterline, era stato firmato con grande entusiasmo, ma è stato cancellato dopo solo due progetti realizzati. La coppia, ora, sarebbe sotto pressione finanziaria per sostenere il loro costoso stile di vita californiano.

La festa annullata

Non è ancora chiaro il motivo preciso dell'annullamento dell'accordo.

Foto: Kikapress Music: Korben

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 12:14

