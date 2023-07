Guardia reale inglese rompe il protocollo per un ragazzo con la sindrome di down VIDEO

di Redazione web

Impassibile ai turisti, sempre fissa e immobile e pronta a scattare in caso di necessità: la guardia reale è uno dei ruoli più iconici in Inghilterra. Ma per una volta si è verificata un'eccezione. Ha fatto il giro del mondo, infatti, il video di una royal guard inglese che ha regalato un sorriso a un ragazzo con la sindrome di down che stava scattando una foto vicino a lui, ma senza avvicinarsi troppo per non ricevere una punizione o i soliti commenti.

Charlotte e George, infranta la regola secolare che ha lasciato a casa Louis (e le sue pernacchie)

Camilla, primo compleanno da regina tra le polemiche, la foto indigna i sudditi. Poi il gesto di Harry e Meghan

Il gesto a Buckingham Palace

A Buckingham Palace è successo l'inimmaginabile: la guardia del re non è rimasta impassibile ma si è avvicinata al giovane per "aiutare" la riuscita della foto.

Mike, che è l'assistente che segue il ragazzo da anni, ha detto: «Sia io che lui ci siamo un po' spaventati quando si è avvicinato a noi perché era una cosa inaspettata. Ma quella scena mi ha commosso».

La guardia reale

Negli ultimi anni, la Guardia del Re si è guadagnata una "cattiva" reputazione sui social media a causa dei video che mostrano come spesso sgridano i turisti che si avvicinano troppo a loro o ai cavalli. Nella breve clip, condivisa dal canale The Royal King's Guards England su YouTube, la guardia era nella sua solita posizione mentre la gente accanto a lui passava scattandosi le foto. Mike e il giovane con la sindrome di down si sono avvicinati timidamente, con l'assistente che ha intimato al ragazzo di non avvicinarsi troppo per non disturbarlo. A quel punto però è stata la stessa guardia ad avvicinarsi in modo che quella foto fosse indimenticabile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Luglio 2023, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA