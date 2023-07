Camilla, primo compleanno da regina tra le polemiche, la foto indigna i sudditi. Poi il gesto di Harry e Meghan

di Redazione web

Camilla compie 76 anni. Per la consorte di Re Carlo si tratta del primo complanno da regina, a due mesi dall'incoronazione ufficiale, al fianco del marito, nell'abbazia di Westminster. Carlo III è infatti salito sul trono britannico l'8 settembre 2022 alla morte di sua madre, Elisabetta II.

I festeggiamenti

Il royal birthday è stato celebrato per volere del sovrano con lo speciale tributo affidato a due diversi reparti d'onore della cavalleria e dell'artiglieria reale: incaricati di sparare a Londra rispettivamente 41 e 62 salve di cannone in ossequio «a Sua Maestà», come annunciato da un comunicato di Buckingham Palace. Sul sito del palazzo è inoltre comparso un messaggio augurale ad hoc, accompagnato da un nuovo ritratto fotografico della regina consorte.

Gli auguri social

Anche sui social non sono mancate le celebrazioni, a cominciare dal profilo Instagram ufficiale della Royal Family, dove la regina è stata celebrata con tre foto pubblicate in una story. Anche il principe William e la moglie Kate Middleton, dal loro account, hanno fatto gli auguri a Camilla. Nessun messaggio pervenuto, invece, da parte di Harry e Meghan Markle.

La polemica

Ma tra le storie della Royal Family c'è anche un'altra foto che augura buon compleanno a Camilla, ed è quella pubblicata dal profilo ufficiale dell'abbazia di Westiminister. «Auguri di buon compleanno a Sua Maestà», si legge a corredo di un'immagine che ritrae proprio il giorno dell'incoronazione, avvenuta a maggio.

Lo scatto, ma soprattutto la didascalia, non hanno riscosso l'approvazione da parte di tutti i sudditi di Sua Maestà, e sono in tanti a commentare che Camilla non è che la regina consorte, mentre il titolo di "Sua Maestà" era riservato alla sola Elisabetta II. «Non è la regina, è la regina consorte», il tenore di molti commenti.

Camilla, fiamma dell'attuale sovrano fin dalla gioventù, ha dovuto risalire la china negli anni dopo essere stata bollata come intrusa ai tempi del suo primo matrimonio con la compianta lady Diana.

