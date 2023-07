Meghan Markle al mercato senza Harry: «Ha infranto il regolamento». Ecco perché

di Redazione web

Meghan Markle avrebbe infranto una regola del Montecito Farmer's Market, la scorsa settimana. La duchessa di Sussex è stata avvisata in giro al mercato ortofrutticolo in California senza il principe Harry al suo fianco. Ma pare abbia infranto il regolamento del posto. Il suo beagle, infatti, sarebbe il problema: ecco perché.

«I cani non sono ammessi»

Elegante in un maxi abito beige abbinato a una camicia, Meghan ha acquistato dei fiori e ha guardato i prodotti locali passeggiando per il mercato, mentre il suo cane e la sua guardia del corpo erano al suo fianco.

In una foto condivisa in esclusiva dal Daily Mail, c'è un cartello al mercato che recita: «I cani non sono ammessi ad eccezione degli animali di servizio riconosciuti...

Una pagina di Yelp dedicata al mercato, raccoglie le domande su di esso e tra queste si legge: «È adatto ai cani?». La risposta dice: «Non sono ammessi cani, tranne gli animali di servizio. Ci sono cartelli ad ogni ingresso».

Ma la regola sembra essere piuttosto permissiva in base alle recensioni su Yelp: «Sono ammessi solo cani guida, anche se molte persone portano senza problema il loro amico a quattro zampe». Per il cane della duchessa il regolamento, forse, non vale?

