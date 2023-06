Harry e Meghan potrebbero diventare i nuovi Beckham? L'indiscrezione: «Stanno prendendo ispirazione»

di Redazione Web

Nel 2020, il principe Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale puntando tutto sulla propria immagine e sulla possibilità di monetizzarla, tant'è che in tanti avevano lodato la scelta di una coppia capace di scegliere la propria strada con consapevolezza, senza costrizioni o forzature.

Tre anni dopo, al giro di boa di un periodo complicato, i duchi di Sussex stanno facendo i conti con l'accusa di essere stati troppo arroganti e di aver venduto competenze che non possiedono. Ciononostante, i tabloid inglesi continuano a scommettere su un futuro imprenditoriale di Harry e Meghan, tant'è che sono stati paragonati a un'altra coppia, quella formata da David Beckham e Victoria, poiché questi negli ultimi anni hanno saputo monetizzare un rapporto di coppia trasformandolo in un brand. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Harry e Meghan: un futuro imprenditoriale?

Già in precedenza, Richard Hardman, esperto reale, aveva sottolineato che il duca e la duchessa del Sussex stavano provando a seguire un modello di business simile a quello di Victoria e David Beckham. «Stanno prendendo ispirazione dal successo di un marchio come quello di Beckham».

In effetti, Harry e Meghan avevano già dimostrato in precedenza di voler intraprendere una strada simile, tanto da aver costretto la Regina a vietare loro l'utilizzo del marchio «Sussex Royal», per cui Harry e Meghan avevano già fatto richiesta di registrazione.

Le ultime mosse dei Sussex

Ma non è finita. L'ultima mossa dei Sussex era stato il tentativo di registrare il marchio «Archetypes»: richiesta peraltro rifiutata dall'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, visto che esiste una società in Arizona che ha lo stesso nome.

E poi, sono arrivate le ultime voci che parlano di un contratto esclusivo di Meghan con Dior e di un rilancio del suo blog The Tig, che la porterebbe al livello successivo da un punto di vista dell'immagine. E sembrerebbe anche in questo caso, che il modello di riferimento siano proprio i Beckham, peraltro da sempre molto vicini alla Royal Family britannica.

Sarà quindi possibile un futuro di mercato per i Sussex?

Adesso non ci resta che capire e quale sarà la loro prossima mossa.

