«Harry voleva intervistare Putin, Trump e Zuckerberg sui loro traumi infantili»

Nei giorni scorsi il dirigente di Spotify, Bill Simmons, ha definito il principe Harry e Meghan Markle «piccoli imbroglioni». In particolare ce l'ha con Harry che per Spotify non ha prodotto nulla. Ma ora scopriamo che il principe aveva in mente un podcast in cui voleva intervistare alcuni personaggi come: Vladimir Putin, Trump e Mark Zuckerberg sui loro traumi infantili. Ma procediamo con ordine.

Le idee del principe Harry

«Le idee di Harry sembrarono a tutti quantomeno discutibili. Figuriamoci se personaggi come Putin e Zuckerberg rilascerebbero interviste sulla loro educazione e i loro traumi infantili», ha sottolineato la giornalista Ashley Carman nella sua newsletter di Bloomberg.

A quanto pare, sembrerebbe che il principe Harry abbia discusso delle sue idee con più produttori ma non ha mai ricevuto un riscontro positivo.

Un’altra idea era un programma sulle religioni per il quale, ovviamente, voleva intervistare Papa Francesco.

