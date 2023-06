Harry, la tenera foto di Re Carlo con i figli per la festa del papà: il significato nascosto

di Redazione Web

Tre sono le foto che Buckingham Palace ha condiviso su Twitter, di cui una del re Carlo insieme ai suoi figli. Un momento felice che li ritrae a Balmoral, nell'estate 1997, pochi giorni prima della morte di Lady Diana. Scelta che non sembra casuale e che parrebbe voler tendere un ramoscello d'ulivo al secondogenito «ribelle». L'esperto reale Richard Fitzwilliams ha affermato che la foto in cui il re ha offerto un ramoscello a Harry ha lo scopo di «evocare dolci ricordi» ed è il modo in cui re Carlo ha cercato di «inviare un messaggio sensibile» a Harry sulla lealtà. Ma procediamo con ordine.

Harry e Meghan, l'esperto reale esclude il divorzio: «Ecco perché non si vedono più insieme in pubblico»

Harry e Meghan Markle, la rabbia del dirigente del podcast Spotify: «Fo**uti truffatori»

To Dads everywhere, we wish you a very special Father’s Day today. pic.twitter.com/cphS47cHxg — The Royal Family (@RoyalFamily) June 18, 2023

La tenera foto su Twitter

A quanto pare, Carlo III penserebbe di continuo ad Harry o almeno così assicura chi lo conosce bene. A riportare tale notizia è il Daily Mail. La tenera foto è stata pubblicata su Twitter pochi giorni dopo che è stato confermato che Archetypes, il podcast Spotify di Meghan Markle, non sarà rinnovato per una seconda stagione.

«Il re parla di Harry ogni volta che lo vedo. Non credo che siamo andati oltre la tristezza e il dispiacere, ma c'è un po' più di frustrazione per il suo comportamento», ha dichiarato di recente un insider al The Sunday Times, facendo riferimento anche alla causa contro i tabloid intentata dal principe, che rischia di mettere in cattiva luce la monarchia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA