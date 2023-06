Harry e Meghan pronti a cambiare cognome: «Vogliono essere più vicini a Lady Diana». Ecco come si chiameranno

di Redazione Web

Harry e Meghan vogliono cambiare cognome. Sembrerebbe che i due abbiano già discusso le implicazioni della loro decisione con le autorità britanniche. Dopo le crisi e i flop degli ultimi mesi, il principe Harry e Meghan Markle hanno intenzione di distanziarsi una volta per tutte dalla famiglia reale britannica. A sostenerlo è il royal whatcher Tom Bower, autore di Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors. Ma andiamo a vedere quale sarà il cognome scelto.

Harry e Meghan avrebbero deciso di abbandonare lo storico cognome Windsor, da oltre un secolo legato ai Royal. E lo farebbero per associarsi a Lady Diana, adottando non solo il cognome della famiglia Spencer ma anche gli ideali della principessa.

D'altronde, essere considerata la nuova Lady Diana «è sempre stato l'obiettivo principale di Meghan Markle», ha sottolineato Tom Bower.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 14:59

