William e Kate Middleton, il segreto di stile: ecco perché amano vestirsi abbinati in blu

Vestirsi matchy-matchy è una vera e propria prova d'amore? Forse non così forte, ma comunque fa la sua scena, soprattutto quando a essere abbinati sono i colori. L'effetto finale è coinvolgente, basta guardare alcuni degli ultimi outfit di Kate Middleton e del principe William, i quali si sono mostrati vestiti uguali e uniti nei toni del blu.

Ma alcuni non sono stati sorpresi perché il blu è «il colore di stagione», ha sottolineato l'esperta di moda Rosie Harte. L'autrice del libro The Royal Wardrobe: A very fashion history of the monarchy ha sottolineato che il colore blu simboleggia sia la pace che la modernità.

Il blu per William e Kate Middleton

«Kate ha da sempre coltivato con cura un legame con il colore blu: basti pensare al suo abito di fidanzamento - ha sottolineato l'esperta di moda Rosie Harte-. Anche il suo primo ritratto ufficiale nel 2013 la ritraeva in una camicetta blu inchiostro, seguito da un secondo nel 2022 in cui indossava un abito color verde acqua di The Vampire's Wife accanto al principe William in giacca e cravatta blu».

Poi, ha aggiunto: «Per le foto del loro decimo anniversario di matrimonio, Catherine ha indossato un abito floreale e William un maglione blu, e per il servizio di Pasqua del 2022 a Windsor, William, Catherine, George e Charlotte erano tutti vestiti con varie sfumature di blu».

Il colore blu

L'effetto coordinato è il segreto per avere foto dall'effetto wow assicurato. Il blu è evidentemente il colore di famiglia reale. A sottolinearlo è il Daily Mail. «Il Wales blue contrassegna i cinque reali come un'unità distinta all'interno di una rete familiare più ampia, sottolineando la loro unità e suggerendo una forte unione di valori», ha sottolineato l'esperta della moda Rosie Harte.

L'esperta di moda, Rosie Harte, ha anche precisato che invece Harry e Meghan, a differenza di Kate e William, preferiscono il colore verde in linea con i loro interessi ambientali.

