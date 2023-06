Kate incanta al Trooping the Colour, Louis ruba la scena con un gesto inaspettato

di Redazione web

Nel Regno Unito è una giornata molto importante oggi, 17 giugno, perché si celebra la Trooping The Colour, ovvero la parata militare per celebrare il compleanno di Re Carlo, il primo dall'incoronazione.

In queste ore la parata sta entrando nel vivo e la regina Camilla è stata accolta con molto calore, mentre passava in carrozza, accompagnata dalla principessa del Galles, Kate e dai principi George, Charlotte e Louis. La famiglia reale ha incantato i sudditi che li hanno accolti con boati e applausi.

Andiamo a vedere alcuni dettagli durante questa prima Trooping The Colour.

William e Kate, il retroscena sulla scelta del nome di George: «Li ha aiutati il cane»

Principe William, il messaggio social dopo che i tre soldati sono crollati per il caldo: «Condizioni difficili...»

Kate Middleton incanta in verde

Kate Middleton ha incantato i sudditi durante la Trooping The Colour, quest'anno è il primo come principessa del Galles e come colonnello delle guardie irlandesi. Kate ha voluto rendere omaggio al paese scegliendo un abito verde smeraldo firmato Andrew Gn: il cappottino è stato realizzato su misutra per lei e presenta finiture in raso nero e bottoni gioiello realizzati a mano. Lo ha abbinato a un paio di décolleté col tacco dello stesso colore. Il cappello, firmato Philip Treacy, a tesa larga con nastro e fiocco posteriore è dello stesso verde smeraldo. La principessa del Galles ha reso omaggio al suo reggimento indossando il verde, il colore delle guardie irlandesi. Ha aggiunto la spilla d'oro di Cartier a forma di trifoglio e un paio di orecchini pendenti: sono quelli con zaffiri blu e diamanti appartenuti all'amata Lady Diana.

La regina Camilla ha scelto un completo di ispirazione militare: un soprabito di seta rossa che prende ispirazione dall'uniforme dei Grenadier Guards, completo di copricapo nero e piuma, un cenno alle pelli d'orso indossate dal reggimento. L'abito incorpora i dettagli chiave dell'uniforme, tra cui la scritta "The Grenade Fired Proper" ricamata in lingotti d'oro sul colletto e i tagli posteriori in lingotti d'oro.

I figli George e Louis hanno indossato completi eleganti con giacca scura con camicai bianca sotto e la cravatta rossa, mentre Charlotte ha incantato con un abito bianco dai dettagli rossi, a voler ricordare i colori della bandiera del Galles.

Louis il monello

Il figlio più piccolo della principessa Kate Middleton, Louis, ha attirato le attenzioni su di sé durante la sfilata della Trooping The Colour. Il piccolo, mentre i fratelli più grandi George e Charlotte erano impegnati a salutare i sudditi che li acclamavano, ha iniziato a toccarsi più volte il naso. Louis non ha timore di essere immortalato mentre infila le dita dentro il naso, è sempre stato il ribelle di Buckingham Palace che, come lo zio Harry, sfida le regole di Corte.

Il caldo asfissiante

Durante la Trooping The Colour, le guardie hanno sfilato in divisa di fronte al pubblico. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle loro divise perché il materiale con cui sono fabbricati è troppo caldo per il periodo estivo e le guardie reali rischiano di svenire, come già accaduto nei giorni scorsi.

La storia, purtroppo, si è ripetuta durante la sfilata del Trooping The Colour, quando alcune guardie non sono riuscite a resistere al caldo asfissiante e sono svenute. Sono stati subito soccorsi da infermieri e medici del pronto soccorso presenti alla parata.

La festa del Trooping The Colour continua per celebrare il compleanno di re Carlo, tra canti, balli e gioia.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA