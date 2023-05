Re Carlo, aria di cambiamenti a Buckingham Palace: la scelta tocca anche i nipotini, George, Charlotte e Louis

di Redazione web

Re Carlo ha introdotto alcune modifiche a Buckingham Palace e le conseguenze ricadranno direttamente sui tre nipoti, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. I cambiamenti che verranno messi in atto a breve sono dovuti alla preoccupazione del monarca per l'aumento del costo della vita e per una scelta ecologica più consapevole. La crisi, dunque, sembra colpire anche Buckingham Palace, non solo i sudditi. Andiamo a vedere quali sono i cambiamenti messi in atto da Re Carlo.

William e Kate, timori a corte: un divorzio preoccupa Re Carlo (e la successione al trono)

Harry e William, l'incontro segreto con il maggiordomo di Lady D: la rivelazione sulle volontà della loro mamma

I cambiamenti di Re Carlo

Il grande cambiamento di cui si parla in queste ore andrebbe a colpire i nipotini perché riguarderebbe la temperatura della piscina segreta di Buckingham Palace. Infatti, secondo le voci dello staff di Buckingham Palace, il monarca ha deciso di abbassare la temperatura dell'acqua della grande vasca reale.

La piscina è un luogo storico per i reali perché, da oltre 80 anni quasi tutti i membri della Royal family (e anche lo staff) hanno impararto a nuotare in questa vasca, compresi il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

Un ulteriore cambiamento era già stato attuato precedentemente in una delle residenze ufficiali, Clarence House, dove Re Carlo ha fatto installare pannelli solari sul tetto.

Questi cambiamenti fanno parte di un piano più grande per una scelta più verde decisa dal Re o le spese del costo per il mantenimento dalla piscina reale cominciano a gravare troppo sulle tasche del sovrano?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA