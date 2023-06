William, la tenera foto con i figli per la Festa del papà (senza mamma Kate). E spunta l'omaggio alla regina Elisabetta

di Redazione web

Il Principe William è raggiante nella fotografia rilasciata dalla Royal Family in occasione della Festa del papà, che nel mondo britannico cade quest'anno domenica 18 giugno. Il principe Louis, 5 anni, il minore dei tre figli avuti con Kate Middleton, ha le braccia intorno alle spalle del padre. Il principe George, 9 anni, e la principessa Charlotte, di un anno più giovane, siedono invece sulle ginocchia dell'erede al trono. La tenera foto, scattata da Millie Pilkington all'inizio dell'anno, nasconde anche un dettaglio legato alla compianta nonna, la Regina Elisabetta II. Ma procediamo con ordine.

Secondo Kensington Palace, la tenera fotografia di papà William insieme ai tre figli è stata scattata nella tenuta di Windsor all'inizio di quest'anno da Millie Pilkington.

Il dettaglio

Nella foto c'è anche un dettaglio speciale in onore della regina Elisabetta, la defunta nonna del principe William, che solo i veri appassionati delle vicende di corte possono notare. Papà e figli, infatti, siedono su una panchina che fu regalata nel 2016 alla Regina per il suo 90° compleanno. E a proposito di compleanni, quest'anno, la festa del papà cade appena tre giorni prima di un'altra celebrazione per il Principe di Galles: il suo 41° compleanno. William compie 41 anni il 21 giugno, ed è capitato in passato che coincidesse proprio con il giorno della Festa del papà, nel 2015 e nel 2020.

