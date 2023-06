Kate e William, il dettaglio della regola reale che li distingue dalla principessa Anna. E la zia li bacchetta

di Redazione Web

Ci sono delle regole che vanno rispettate, soprattutto nei Royals senior, che non sopportano il doversi piegare a nuove abitudini. Ma adattare la monarchie e le sue leggi alla modernità non è così semplice. A dimostrarlo è proprio la principessa Anna che ha spiegato con sincerità come è cambiata la sua vita da quando è diventata un membro attivo della famiglia reale nel documentario del 2018 Queen of the World. E poi, la principessa Anna ha fatto accenno ad una tipica usanza di famiglia che però è cambiata nel tempo, tanto che Kate e William sembrerebbe non la rispettino. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

William, la tenera foto con i figli per la Festa del papà (senza mamma Kate). E spunta l'omaggio alla regina Elisabetta

Kate con Camilla e con i figli George, Charlotte e il piccolo Louis al Trooping The Colour

La dichiarazione della principessa Anna

Quante volte è capitato di vedere Kate, Meghan Markle o altri membri della famiglia Royal Family stringere la mano a perfetti sconosciuti della folla durante alcuni dei loro eventi? Sicuramente molte volte. Invece, quante volte è stata vista la principessa Anna, figlia della Regina Elisabetta, avvicinarsi alla folla per stringere qualche mano? Probabilmente nessuna. Tutto questo perché a differenza di quanto fanno gli altri membri della Royal Family, la secondogenita di Elisabetta II e Filippo di Edimburgo la pensa in modo diverso.

Il riferimento a William e Kate

«Noi non stringiamo le mani - ha spiegato la principessa Anna -.

«Mi sembra che sia diventato un esercizio di stretta di mano, piuttosto che una passeggiata, se capite cosa intendo», ha sottolineato la principessa Anna.

Poi, anche sull'argomento selfie e fotografie, la principessa ha voluto esporre il suo punto di vista: «I telefoni sono già abbastanza brutti, ma gli iPad non lasciano neanche intravedere le loro teste - ha sottolineato la principessa Anna. Non sai con chi stai parlando. È strano perché le persone non credono di aver vissuto davvero un evento a meno che non abbiano scattato delle fotografie. Anche quando sei proprio di fronte a loro».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA