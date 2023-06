«Harry e Meghan sono un flop, incompetenti: ecco perché hanno fallito»

di Redazione Web

«Harry e Meghan hanno prodotto un flop a Hollywood». Il titolo già è una condanna e questa volta non si tratta di un tabloid britannico, bensì del Wall Street Journal che da una settimana sta passando al setaccio i progetti saltati e i contratti rescissi dei Sussex riguardo alla loro fallimentare attività di produttori con la startup Archewell. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Harry voleva intervistare Putin, Trump e Zuckerberg sui loro traumi infantili»

Meghan Markle, licenziata da Spotify? Nessun problema: pronto un contratto milionario, ecco con chi

Secondo alcune fonti del Wall Street Journal, sia Spotify che Netflix considerano i duchi non abbastanza produttivi. Il nodo della questione è che il sangue blu, come nel caso del principe Harry, non implica necessariamente talento. «Harry e Meghan hanno prodotto un flop a Hollywood», recita il titolo del quotidiano statunitense, condannando Harry e Meghan a un destino nefasto.

Né Meghan né Harry hanno esperienza come produttori.

I progetti che verranno

I Sussex hanno però un paio di progetti in arrivo. Il primo si tratta di un documentario Invictus Games, il torneo per veterani feriti al fronte lanciato dal principe Harry. Il secondo si intitolerà Bad manners e si baserà sul personaggio di Miss Havisham di Grandi Speranze di Charles Dickens.

Una sorta di prequel che ribalterà la prospettiva sulla solitaria zitella, raccontandola come una donna forte, denigrata da una società patriarcale. Non è ancora chiaro e non si hanno certezze se Netflix abbia già dato il via libera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA