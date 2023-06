Harry e Meghan sfrattati, spunta un «accordo privato» con re Carlo: ecco di cosa si tratta

di Redazione Web

Il principe Harry e Meghan Markle hanno stretto un «accordo privato» con re Carlo per soggiornare in qualsiasi residenza reale in futuro. Proprio nelle ultime ore è stato chiesto ai duchi di Sussex di spostare i loro beni al di fuori fuori della loro casa nel Regno Unito, ossia il Frogmore Cottage a Windsor.

Secondo alcuni tabloid britannici, i loro beni sono stati già spediti in California. Il cortigiano Michael Stevens, ha infatti dichiarato a proposito della partenza della coppia: «Possiamo confermare che il duca e la duchessa del Sussex hanno lasciato Frogmore Cottage».

Il principe Harry e Meghan hanno raggiunto un accordo con re Carlo per soggiornare nelle residenze reali dopo la loro partenza dal Regno Unito. Secondo The Sun si parla di «un accordo privato» con il re qualora la coppia dovesse decidere di soggiornare in qualsiasi residenza in futuro.

I rapporti sottolineano che al principe Andrew è stato offerto il Cottage, ma durante il briefing, Michael ha sottolineato: «Oggi non discuteremo alcun dettaglio degli accordi di locazione privata del duca.

Lo “sfratto” intimato alla coppia dalla famiglia reale è solo il capitolo più recente del progressivo deteriorarsi dei rapporti tra il principe Harry e gli altri membri di casa Windsor, dramma di famiglia iniziato con l'annuncio bomba, nel 2020, della sua decisione di ritirarsi, insieme alla moglie, dalla scena pubblica, almeno in qualità di principi reali.

