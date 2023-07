Meghan Markle, la carriera e la separazione da Harry: «Da sola avrebbe più successo»

di Redazione web

Meghan Markle dovrebbe lasciare Harry? Forse per tornare a guadagnare, ora che non fa più parte della famiglia reale, sì. A sostenerlo sono alcuni rumor che si aggirerebbero intorno alla figura controversa della moglie del duca di Sussex.

Sembra che l'ex attrice Meghan abbia voglia di occuparsi di qualcosa di diverso, specialmente dopo che il suo contratto per il podcast Spotify è stato annullato il mese scorso. Scopriamo cosa sta succedendo alla coppia.

Harry, gli amici del principe sono disgustati e feriti dalle rivelazioni fatte nel libro Spare

Harry, il suo stile genitoriale sprizza gioia. L'esperto: «È un papà premuroso e protettivo»

L'indiscrezione: aria di separazione

Una fonte ha confessato a Closer Magazine che Meghan non ha accolto molto bene l'affronto di Spotify e, soprattuto, le conseguenze che ne sono seguite: «Non riesce a credere di essere stata attaccata così brutalmente e così pubblicamente da uno dei loro dirigenti, ed essere etichettati come "truffatrice". Il suo team l'ha avvertita che non c'è futuro con Harry e che ha bisogno di iniziare a lavorare sui suoi progetti individuali piuttosto che essere vista come la metà del "Brand Sussex"».

Le rivelazioni sono alquanto pesanti e preannuncerebbero una crisi, solo per far sì che Meghan Markle possa avere successo e una carriera florida.

La fonte ha anche affermato che Meghan si stava infuriando per le voci secondo cui a Kate Middleton sarebbe stato offerto il suo contratto di podcast.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA