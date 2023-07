Principe William, il dettaglio a sorpresa alla partita di polo: «C'è un problema di dimensioni»

di Redazione web

Una partita di polo di beneficenza con il principe William è diventata una "questione di dimensioni". In compagnia della moglie Kate Middleton, il duca di Galles ha partecipato giovedì ad una Charity Polo Cup con lo scopo di raccogliere soldi da donare in beneficenza.

Le foto sui social, però, hanno insospettito alcuni utenti che si sono domandati come fosse possibile che il principe avesse delle dimensioni anomale in confronto al cavallo. Colpa di photoshop o c'è altro sotto? Scopriamolo insieme.

Partita di polo "sospetta": il dettaglio

Nelle foto condivise con l'account Instagram del principe e della principessa del Galles, il principe William sembrava innaturalmente grande in cima al suo cavallo. Tra i commenti sotto la foto, infatti, in molti hanno scritto: «Sembra più grande del cavallo nella prima foto!» e un'altro utente ha aggiunto: «Quindi i cavalli da polo sono più piccoli dei veri cavalli?».

Alcune spiegazione sono arrivate direttamente dagli stessi follower del profilo Instagram che hanno scritto: «Di solito sono più piccoli perché devono essere in grado di girare velocemente in spazi ristretti. Non è un caso che si chiamino "polo pony"».

La verità è che i polo pony vengono chiamati così per la loro agilità, non per le loro dimensioni e nonostante, spesso, quelli impiegati nelle partite siano più piccoli rispetto ai normali cavalli, non hanno delle dimensioni così ridotte.

Una combinazione di ciò e di prospettiva, però, ha fatto insinuare il dubbio tra i sudditi inglesi che hanno ipotizzato le più stravaganti teorie.

Fan contenti di rivere William giocare a polo

Mentre alcuni utenti si domandavano come fosse possibile che nelle foto il principe sembrasse enorme in sella al suo cavallo, altri hanno semplicemente notato che era da tempo che non lo si vedeva praticare tale disciplina.

Il principe William, infatti, ha giocato a polo sin da bambino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 21:42

