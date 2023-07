Harry, il suo stile genitoriale sprizza gioia. L'esperto: «È un papà premuroso e protettivo»

di Redazione Web

Elegante, deciso, formale, tradizionale e casual, composto e rilassato. Con il principe Harry queste caratteristiche si sposano alla perfezione: sono tutti i segni distintivi di stile che convivono nel rebel royal dai capelli rossi. Ma come potrebbe definirsi lo stile genitoriale di Harry? A svelarlo è stato un esperto di linguaggio del corpo, Darren Stanton, che ha studiato alcuni atteggiamenti di protezione del principe nei confronti della piccola Lilibet. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Lo stile genitoriale di Harry

L'esperto di linguaggio del corpo, Darren Stanton, ha anlizzato nel dettaglio lo stile genitoriale del principe Harry.

«Harry è un papà premuroso e prende seriamente il ruolo come genitore - ha raccontato Dorren Stanton a Hallo! -. Si può notare dal modo in cui tiene la mano alla piccola Lilibet. Posso dire che prova molta gioia in quel momento nonostante sia protettivo nei suoi confronti».

Poi, ha aggiunto: «È chiaro che è più felice quando è con i suoi figli e Meghan.

