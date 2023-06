Harry pensa a un nuovo documentario su Netflix, ma senza Meghan: ecco perché (e di cosa si tratta)

di Redazione web

Harry e Meghan, ultimamente sono al centro di vari gossip che li riguardano, primo su tutti quello che ha a che fare con i vari fallimenti lavorativi dei Duchi di Sussex, a partire dall'accordo non rinnovato con Spotify, fino ad arrivare alle diatribe con Netflix. Eppure, inizialmente i due ex membri della Famiglia Reale erano amatissimi da tutti e le piattaforme facevano a gara per averli con sé. Comunque sia, il principe Harry avrebbe intenzione, stando a quanto rivelano voci a lui vicine, di creare un altro documentario. Questa volta, però, senza Meghan.

Il documentario del principe Harry

Stando a quanto rivela il sito web Page Six, il principe Harry avrebbe in programma la realizzazione di un documentario incentrato sull'Africa, in collaborazione con Netflix. Nulla, quindi, che riguardi la sua famiglia o le sue origini e nulla che abbia a che fare con Londra. Sempre fonti vicine al Duca di Sussex, rivelano anche che in quest'ultimo progetto potrebbe non esserci Meghan Markle. Harry, infatti, vorrebbe che il documentario fosse strettamente personale, visto il suo legame profondo con l'Africa. Il principe desidererebbe portare avanti il lavoro iniziato da Lady Diana molti anni fa e altre fonti confermano che, in quei luoghi ricchi di natura e fascino Harry si sia sempre sentito come a casa.

Progetti lavorativi differenti

Mentre il principe Harry è impegnato a cercare di capire se un documentario sull'Africa sia possibile, la moglie Meghan Markle sta cercando di tenersi occupata su altri fronti. La Duchessa, infatti, vorrebbe tornare a recitare e, di recente, è entrata a fare parte di una delle agenzie di cinema più prestigiose degli Stati Uniti (la WME) che vanta "clienti" come Martin Scorsese e Charlize Theron.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 15:39

