Kate Middleton ha copiato Meghan Markle? Il dettaglio (da oltre 700 euro) notato dai fan

La principessa Kate è molto impegnata a presenziare a numerosi eventi ufficiali negli ultimi giorni, dal Trooping the Colour alla riapertura del National Portrait Gallery a Londra, dove sfoggia outfit sempre perfetti e dipinti a pennello sulla sua figura longilinea ed elegante. I fan, tuttavia, hanno notato un dettaglio proprio nell'ultimo outfit indossato che ha scatenato le polemiche.

Durante la riapertura del National Portrait Gallery, dove la principessa del Galles ha sfoggato un blazer bianco con dettagli in blu, firmato da Self-Portrait, ha indossato, inoltre un dettaglio che sembrerebbe aver copiato da molti look di Meghan Markle quando l'attrice americana presenziava agli eventi ufficiali, prima di abbandonare l'Inghilterra.

Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Kate e il dettaglio da 700 euro copiato a Meghan

La principessa Kate rapisce gli sguardi ad ogni evento ufficiale, con outfit eleganti e dettagli ricercati. Nell'ultima uscita ufficiale, al National Portrait Gallery, Kate ha sfoggiato un dettaglio che i fan più accaniti della famiglia reale hanno già rivisto in numerosi outfit di Meghan Markle. Si tratta delle famosissime scarpe nere con il tacco e il fiocco dietro, firmate Aquazzurra, dal costo di quasi 700 euro.

Le scarpe nere con il tacco e il fiocco di Aquazzurra sono state utilizzate dalla ex duchessa del Sussex in numerose occasioni, tra cui la prima visita in Irlanda, a Dublino con il marito, il principe Harry.

Che sia stata una scelta di stile, oppure la principessa Kate ha voluto mandare un messaggio alla cognata, Meghan?

