Kate e i cappelli, come cambia lo stile (impeccabile): l'accessorio obbligatorio che non smette di indossare

di Redazione web

Kate, principessa del Galles, è nota per il suo portamento e il suo senso dello stile impeccabile. Ogni evento ufficiale a cui è invitata diventa la sua passerela per brillare sempre di più grazie alla sua eleganza innata e ad outfit dipinti a pennello su di lei. Gli abiti che sceglie e i dettagli sono sempre molto ragionati ed elaborati per valorizzare al meglio la figura longilinea e il volto dolce di Kate.

Durante gli ultimi eventi ufficiali, in molti hanno notato un nuovo accessorio che sta diventando sempre più importante per la principessa del Galles. Si tratta del copricapo, un accessorio tradizionale che ha accompagnato Kate dal momento in cui è entrata a far parte della famiglia reale.

Dal giorno dell'incoronazione di re Carlo, il copricapo è diventato un simbolo che rappresentava lo status della principessa Kate. Questo è un accessorio obbligatorio durante le occasioni ufficiali, ma la principessa ha sempre riconosciuto il fascino del cappello, tanto da proporlo anche in situazioni meno istituzionali.

Negli anni, lo stile di Kate è cambiato, migliorando di volta in volta, fino ad arrivare ad oggi. E con esso, anche il copricapo ha seguito la trasformazione della principessa che, da ragazza universitaria di Londra è diventata la donna più influente d'Inghilterra, principessa del Galles e futura regina.

Andiamo a vedere come è cambiato lo stile di Kate, attraverso l'evoluzione dei suoi copricapo.

Charlotte sgridata in pubblico dalla zia, la piccola non la prende bene: ecco cosa ha fatto

Re Carlo cuore di nonno, il gesto inaspettato per la principessa Charlotte: ecco cosa ha fatto

Princess Kate has succumbed to this trend that fashion girls can’t get enough of. https://t.co/t2UI3b02mZ pic.twitter.com/6Oz18xd2O9 — Vogue Magazine (@voguemagazine) June 19, 2023

Kate ci mette il cappello

Kate Middleton ha iniziato a dettare le regole della moda con uno stile personale e sempre elegante. Durante gli anni, anche il suo copricapo ha subito varie trasformazioni: dalla prima apparizione con un cappello a falda larga nero, all'ultimo copricapo indossato durante il "Order of the Garter" (Ordine della Giarrettiera), il giorno in cui si celebra l'Ordine della Giarrettiera, ovvero l'ordine cavalleresco più antico del Paese.

Kate ha presenziato con un abito bianco a collo alto con pois neri, firmato Alessandra Rich, accompagnato da un cappello di Philip Treacy, anch'esso bianco con delle piume nere. Se si osserva bene i dettagli del cappello, si potranno notare alcuni pois neri che riprendono la trama dell'abito.

Insomma, Kate Middleton non perde occasione di stupire con il suo stile, che passa soprattutto per i copricapo.

Negli anni, Kate ha indossato numerosi copricapo, abbinati ai suoi outfit e di anno in anno, l'evoluzione dello status della principessa è stato accompagnato dall'evoluzione del suo stile personale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 13:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA