Harry e Meghan sono in contatto con Lady Diana: «Approva tutto ciò che facciamo e ci appoggia sempre»

Harry e Meghan sarebbero in contatto con l'anima di Lady Diana. Questo filo diretto con l'aldilà, questa connessione paranormale verrebbe creata grazie a un medium che farebbe da canale tra il mondo dei vivi e quello dei morti. I Duchi di Sussex, e soprattutto la Duchessa, ogni qualvolta si trovino in difficoltà o davanti a scelte difficili farebbero affidamento anche sui consigli di Lady D che, all'interno della Royal Family, non si è mai troppo attenuta a ciò che le imponevano.

Harry, Meghan e il rapporto con Lady Diana

Tom Bower, autore britannico di un bestseller dedicato a Meghan Markle, che si intitola Revenge (in italiano, Vendetta), durante un'intervista rilasciata a una televisione britannica ha dichiarato che, secondo una sua fonte, ovvero un amico del principe Harry che, però, desidera rimanere anonimo, Meghan sarebbe solita comunicare con Lady D. L'ex attrice, infatti, quando ha bisogno di consigli o indicazioni si rivolgerebbe a un medium che farebbe da tramite con la principessa.

Bower ha rivelato che Harry, durante la sua visita a Londra per il processo contro i tabloid inglesi, avrebbe rivelato all'amico: «Mia madre approva tutto quello che stiamo facendo e ci appoggia in tutto». Inoltre, il principe avrebbe ammesso di sentire sempre viva e vicina la presenza della mamma.

Le apparizioni di Lady D

Ma non finisce qui. La figura di Lady Diana sarebbe anche stata avvistata, più volte, inginocchiata davanti all'altare di St Mary The Virgin, una chiesa poco distante da Althorp, la residenza di famiglia dei conti Spencer, in cui la principessa trascorse buona parte della sua giovinezza e che, si sospetta, possa essere il vero luogo di sepoltura.

Domenica 2 Luglio 2023

