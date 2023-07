Kate e Meghan, che errore a Wimbledon: ecco cosa hanno fatto (entrambe). «Sgridate dai media inglesi»

di Redazione web

La principessa Kate e la ex duchessa Meghan hanno qualcosa in comune, nonostante le due sembrino essere ai poli opposti. Le due cognate non si sono mai sopportate, stando a quanto detto dagli inservienti di Buckingham Palace, ma c'è stato un momento in cui entrambe sono state sgridate dai media inglesi pèerché non hanno rispettato la severa etichetta di Wimbledon.

Essere invitati al torneo del Grande Slam, infatti, è un onore immenso e gli ospiti devono attenersi ad una rigorosa etichetta che impone un abito elegante e un atteggiamento regale. Kate non ha mai avuto problemi con l'etichetta e le regole imposte durante gli eventi ufficiali, a differenza di Meghan, a cui le regole sono sempre state un po' strette. Eppure, quella volta, Kate deve essersi proprio dimenticata delle formalità, oppure potrebbe essere stata influenzata dalla cognata. Di fatto, entrambe le mogli dei principi di Inghilterra hanno rotto una regola molto importante. Andiamo a scoprire di quale regola si tratta.

Kate e Meghan rompono le regole

Forse è stato uno dei rari momenti in cui abbiamo visto la principessa Kate e la duchessa Meghan così vicine tra loro: sarà stata la consapevolezza di aver combinato qualcosa che non avrebbero dovuto fare a renderle così complici? Durante la loro prima uscita insieme, senza i loro rispettivi mariti, William e Harry, Kate e Meghan sono state ospiti durante una partita del torneo di Wimbledon, nel 2018. Entrambe hanno optato per un look casual, ma allo stesso tempo elegante. Kate aveva indossato un abito midi stretto in vita, bianco con alcuni pois, mentre Meghan aveva optato per una camicia a righe azzurre e un pantalone bianco. Entrambe le allora duchesse avevano portato con sè un cappello per proteggersi dal sole.

Le regole di Wimbledon, tuttavia, impongono agli ospiti di non indossare cappelli perché potrebbero limitare la visione della partita degli altri ospiti e, quindi, rovinare l'esperienza del torneo di Grande Slam.

Insomma, una regola rotta a metà per Meghan e Kate che potranno sempre ricordare con piacere quel momento condiviso, in cui sembrava che tutto potesse andare per il meglio per la famiglia reale.

