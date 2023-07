Kate, cicogna in arrivo in famiglia: dopo la depressione, la rinascita del fratello James

di Redazione web

Cicogna in arrivo per Kate che presto potrà festeggiare l'arrivo di un nuovo bambino nella sua famiglia. La royal family è sempre al centro dell'attenzione mediatica e questa ricade, molto spesso, anche sui parenti e sulle persone più vicine ai futuri re e regina d'Inghilterra, William e Kate. In quest'occasione è stata proprio la famiglia della principessa del Galles a salire agli onori della cronaca per un lieto evento.

Kate ha due fratelli: Pippa Middleton, 39 anni, e James Middleton, di 36 anni. E il fratello della principessa ha annunciato, insieme alla moglie, l'analista francese Alizee Thevenet sposata nel settembre 2021, di essere in attesa del primogenito. La gravidanza è ancora ai primi mesi, quindi il sesso del bambino rimane ancora sconosciuto, ma i futuri genitori non potrebbero essere più felici di così.

Andiamo a vedere l'annuncio e la reazione della principessa Kate.

James e Alizée, cicogna in arrivo

Il fratello di Kate Middleton, James Middleton ha annunciato che la moglie, Alizée Thevenet è incinta del loro primo figlio, tramite un post su Instagram, dove scrive: «Non potremmo essere più emozionati. È stato un inizio anno molto difficile dopo aver perso la mia amata Ella - la sua cagnolina -. però concluderemo l'anno con l'arrivo di un bambino, la nostra preziosa famiglia cresce».

James Middleton è un allevatore di cocker spaniel e ha una società chiamata Ella&Co, che produce cibo di alta qualità per gli amici a quattrozampe. Il fratello di Kate deve molto ai suoi cani: durante il periodo più buio, loro sono riusciti ad aiutarlo ad attraversare quel momento così difficile, dovuto alla rottura con la sua storica fidanzata, Donna Air, e alla depressione, diagnosticata già da quando era solo un ragazzo e peggiorata in quel periodo.

La storia d'amore tra James e Alizée ha trascorso alcuni momenti molto tortuosi, ma grazie al loro amore e a quello per i loro cani, sono riusciti a superare gli ostacoli e a convolare a nozze nel settembre 2021 e tra qualche mese diventeranno genitori per la prima volta.

La principessa Kate è stata felicissima della notizia: nuovo cuginetto o cuginetta in arrivo per George, Charlotte e Louis che, siamo sicuri, saranno al settimo cielo.

