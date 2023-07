George, Charlotte e Louis assenti all'incoronazione di Carlo in Scozia: perché Kate e William li hanno lasciati a casa

di Redazione Web

All'incoronazione scozzese di re Carlo III e della regina Camilla, andata in scena mercoledì 5 luglio nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo, c'erano naturalmente il principe William e Kate Middleton, volati in Scozia proprio per sostenere il nuovo sovrano. Tuttavia, la coppia reale ha deciso di lasciare a casa i tre figli: il principe George, la principessa Charlotte, e il piccolo Louis. Ma qual è il motivo? Andiamo a scoprirlo.

Ecco perché Louis, Charlotte e George erano assenti

Assenti giustificati: i tre bambini, grandi protagonisti dell'incoronazione londinese dello scorso giugno, erano assenti all'ncoronazione del nonno in Scozia perché stanno completando la loro ultima settimana di lezioni alla Lambrook School.

Tutto questo significa che se i bambini del Galles avessero partecipato ai festeggiamenti in Scozia, il principe e la principessa del Galles avrebbero dovuto ritirare i bambini da scuola prima del termine previsto.

Per Kate e William l'educazione dei loro piccoli è una delle loro priorità, quindi ritirare i propri figli dalla scuola durante il periodo scolastico sarebbe stato in conflitto con le loro convinzioni.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 14:09

