Charlotte, problemi di educazione? «Non è come George, non è ancora pronta». Kate e William preoccupati

Kate Middleton e il principe William pare abbiano un problema con la preparazione e l'educazione di Charlotte. Ad affermarlo è l'esperta reale Daniela Elser, secondo cui, l'assenza dalla vita mondana della piccola, crea dei sospetti sulle difficoltà che il principe e la principessa del Galles avrebbero in merito all'educazione della figlia. In molti, credono che la bimba di 8 anni, possa non essere pronta a fare il suo debutto in pubblico a differenza del fratello George. Ecco perché.

Charlotte: problemi con la sua educazione?

Nelle scorse settimane, il principe George è stato avvistato agli Ashes Match con suo padre. Si tratta di un torneo di partite di cricket che si disputano tra Australia e Inghilterra.

L'esperta reale ha notato che, invece, Charlotte ha assistito a una partita dell'Aston Villa con suo padre, sua madre e suo fratello nel 2018, «ma da allora non abbiamo più visto ripetersi un evento simile e quella fu comunque una gita privata - ha dichiarato Elser -. Se non iniziamo a vedere Charlotte fare il suo debutto in un'uscita altrettanto ufficiale nelle prossime settimane, allora sembrerà che ci sia un serio problema di preparazione».

Secondo la donna, si sta ripetendo il problema denunciato da Harry nel suo libro Spare. Il duca di Sussex ha, infatti, raccontato di aver vissuto la sua esistenza sentendosi sempre una riserva per il fratello: «Sono stato messo al mondo nel caso fosse successo qualcosa a Willy», ha scritto Harry nel suo libro. La storia si ripete anche per la piccola Charlotte?

