Charlotte e Camilla: ecco come la piccola riesce a calmare la regina durante i suoi attacchi di ansia

La principessa Charlotte ha un dono naturale e tutti a Corte se ne sono accorti. La piccola di Buckingham Palace riesce a mostrare sicurezza ed eleganza durante gli eventi pubblici (che possono durare molte ore) e a mantenere la calma come una vera regina, nonostante i suoi otto anni. La regina Camilla ammira molto questa virtù della piccola perché lei, purtroppo, non riesce ad essere sempre composta e perfetta come la principessa durante gli eventi.

Spesso, infatti, secondo alcune voci di Corte, la regina Camilla si sarebbe fatta prendere da attacchi di panico prima di mostrarsi ai sudditi e solo l'aiuto della principessa Charlotte sarebbe stato in grado di farle superare quel momento così difficile.

Ma come fa la principessa Charlotte a calmare la Regina? Andiamolo a scoprire insieme.

Il dono della principessa Charlotte

Secondo alcune voci di Palazzo, la principessa Charlotte si starebbe avvicinando sempre di più alla nonna Camilla. Durante i momenti che precedono gli eventi ufficiali, la principessa è solita trascorrere alcuni minuti insieme alla regina Camilla per tranquillizzarla.

Camilla è sempre stata considerata un po' "goffa" dai sudditi, ma adesso che è diventata regina, sta lavorando sodo per non disattendere le aspettative del Paese e Charlotte la aiuta molto in questo.

Il temperamento calmo ed elegante della principessa Charlotte è di supporto alla regina Camilla che, durante gli eventi ufficiali, scambia spesso carezze nascoste e sorrisi con la piccola.

Tra la nonna e la nipotina sta nascendo un legame molto forte, Camilla ha sicuramente capito il motivo per cui la principessa Charlotte sia la preferita di nonno Carlo.

