George e Charlotte, l'insegnante della loro vecchia scuola è stato arrestato per abusi su minori. Ecco cosa è successo

di Redazione web

Il principe George e la principessa Charlotte frequentano sempre scuole molto prestigiose e private perché la famiglia reale vuole garantire loro il meglio nell'educazione e nelle connessioni tra l'alta società inglese. Tuttavia, negli ultimi giorni si sta parlando molto (e non in positivo) di una delle scuole primarie frequentate dai principi George e Charlotte, la Thomas's Battersea, una delle scuole più prestigiose in Inghilterra, il cui costo annuale arriva quasi a 25mila euro.

Il vicepreside della scuola, Matthew Smith, è stato dichiarato colpevole, infatti, di abusi su minori e diffusione di materiale pedopornografico nel dark web.

Andiamo a vedere che cosa è successo.

Charlotte sgridata in pubblico dalla zia, la piccola non la prende bene: ecco cosa ha fatto

Re Carlo cuore di nonno, il gesto inaspettato per la principessa Charlotte: ecco cosa ha fatto

L'insegnante dei reali sotto processo

Matthew Smith ha 34 anni ed era il vicepreside della scuola primaria frequentata per un breve periodo dai principi George e Charlotte, prima che si trasferissero a Windsor. I figli della principessa Kate sono stati alunni della Thomas's Battersea fino all'inizio del 2022, quando si sono trasferiti, in seguito, alla Lambrook School.

Matthew Smith, secondo quanto riportato dal DailyMail, è stato perquisito dalla National Crime Agency perchè la polizia ha scoperto che l'insegnante era solito condividere materiale pedopornografico sul dark web. L'insegnante è stato arrestato nel novembre 2022 perché è stato colto in una conversazione compromettente con un adolescente che viveva in India. «L'insegnante gli aveva chiesto di inviare immagini pornografiche di un bambino in cambio di denaro», ha dichiarato la Corte di Southwark Crown.

Le accuse all'insegnante

La polizia ha immediatamente ritirato il computer di Matthew Smith, dove sono stati trovati alcuni forum sul dark web dedicati agli abusi sessuali su minori. Dopo aver sottoposto ad un'attenta analisi e ispezione del pc, la polizia ha dichiarato che Matthew Smith avrebbe pagato oltre 70mila euro negli ultimi 5 anni all'adolescente con cui era in contatto dall'India, per avere contenuti pedopornografici.Gli ufficiali hanno recuperato oltre 120.000 immagini pedopornografiche che Matthew Smith aveva salvato sul computer e su una scheda SD.

Prima di lavorare nella prestigiosa scuola frequentata dai reali, dal 2007 al 2014, Matthew Smith ha lavorato e ha vissuto ad intermittenza in Nepal, luogo dove sarebbe iniziata la sua folle ossessione.

L'insegnante è tornato nel Regno Unito nel luglio 2022 e due mesi dopo ha iniziato a lavorare come vice preside presso la scuola di Thomas's Battersea.

Gli ultimi aggiornamenti e la dichiarazione ufficiale

Il mese scorso, è stato accusato di altri 17 capi d'accusa, tra cui lo stupro di un bambino e l'induzione all'attività sessuale di un bambino sotto i 13 anni. Martedì, 20 giugno, si è dichiarato colpevole degli questi reati e sarà condannato presso lo stesso tribunale il 4 agosto.

Per fortuna gli allievi della Thomas's Battersea hanno dichiarato di non aver avuto problemi o vicissitudini simili con l'insegnante, poiché Matthew Smith è stato arrestato a pochi mesi dall'inizio del suo operato nella scuola prestigiosa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA