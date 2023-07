Principe William non ha indossato il kilt in Scozia: «Come futuro re avrebbe dovuto rispettare la nostra cultura»

di Redazione web

Il principe William non indossa il kilt scozzese. Come futuro re di Scozia, però, la cosa non è stata molto apprezzata. Il principe, infatti, dovrebbe seguire l'esempio del papà, il re Carlo III e indossare un kilt prima di essere incoronato. William, principe di Galles, sembra aver infranto la tradizione reale non indossando il classico indumento scozzese.

Ma come futuro re, avrebbe dovuto?

George, Charlotte e Louis assenti all'incoronazione di Carlo in Scozia: perché Kate e William li hanno lasciati a casa

Harry, il suo stile genitoriale sprizza gioia. L'esperto: «È un papà premuroso e protettivo»

L'incoronazione in Scozia

William e Kate Middleton erano lo scorso 5 luglio ad Edimburgo, per la Royal Week, una celebrazione annuale della cultura scozzese segnata dalle visite in tutto il paese della famiglia reale.

Sebbene il re Carlo III sia stato incoronato durante la cerimonia classica a Londra il 6 maggio, non è stato ufficialmente riconosciuto come re di Scozia fino a una celebrazione dell'incoronazione nella cattedrale di St Giles il 5 luglio.

Kilt, questione di cultura

L'indumento scozzese, simile a una gonna, è ancora popolare, con molti uomini scozzesi che scelgono di indossare un kilt per eventi formali.

Pare che la cosa non sia apprezzata dagli scozzesi che si aspettavano, invece, che il futuro re rispettasse la loro tradizione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA