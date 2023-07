Wimbledon, Kate Middleton e quella partita storica saltata per ordine dei medici: il retroscena svelato solo ora

di Redazione web

Kate è patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club ed è da sempre una grandissima appassionata di Wimbledon e da quando ha sposato il principe William non ha mai saltato la partita di apertuta e la finale del torneo del Grande Slam, eppure i medici le hanno ordinato di non presenziare ad un match per via della sua salute e lei se ne pente amaramente. In un'intervista ha dichiarato: «Io volevo andare, ma i medici me l'hanno impedito. So che avevo dei validi motivi, ma mi è dispiaciuto molto».

Andiamo a scoprire quale partita ha saltato la principessa del Galles.

Kate, cicogna in arrivo in famiglia: dopo la depressione, la rinascita del fratello James

Kate e William, dove andranno in vacanza con George, Charlotte e Louis? Ecco la meta 'reale'

Kate e la partita storica a cui era assente

Kate ha dovuto saltare una dell partite più importanti del torneo inglese di Wimbledon: la finale del singolare maschile del 2013. È stato uno dei momenti clou del campionato del Grande Slam quell'anno perché Andy Murray ha gareggiato per entrare nella storia come il primo uomo britannico a vincere Wimbledon dai tempi di Fred Perry nel 1936.

In quell'anno, Andy Murray riuscì a vincere il suo primo Grande Slam e si assicurò la partecipazione al torneo successivo. La principessa Kate dovette mancare all'evento perché era incinta del primogenito George e i dottori la obbligarono a stare a riposo per il suo bene e quello del bambino.

La principessa Kate aveva un ottimo motivo per mancare, ma nel 2013 fu talmente dispiaciuta da mandare un messaggio personale ad Andy Murray per congratularsi e, ogni anno, quando si incontrano, i due ridono e scherzano sull'episodio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 21:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA