Kate e William, il modo insolito di crescere i figli reali: prima di loro solo Lady Diana

La principessa Kate e il principe William starebbero adottando un nuovo approccio nella crescita dei loro figli, e avrebbero ricevuto elogi proprio per aver abbandonato il metodo seguito in passato. Si dice infatti che abbiano scelto un approccio più pratico per educare il loro figlio primogenito, il principe George, nonché i loro altri due figli, la principessa Charlotte e il principe Louis. Ecco perché.

Kate e William, i figli

Un amico della coppia ha spiegato che i due hanno deliberatamente scelto di cercare una vita più normale per la loro famiglia, un'opportunità che le famiglie reali delle generazioni passate non hanno avuto.

La decisione della coppia segue il precedente stabilito dalla defunta Lady Diana, madre di William, che portò il figlio nei viaggi con sé sin da bambino, un gesto all'epoca piuttosto insolito per un membro della famiglia reale.

