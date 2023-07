Wimbledon, la regina Camilla e quella stretta di mano "proibita": «Usa l'altra mano per tutto il resto»

di Redazione web

La regina Camilla, 75 anni, è arrivata all'All Englans Lawn and Tennis Club ieri, per la prima volta con il suo nuovo titolo regale, per assistere al torneo durante la competizione a Wimbledon. All’arrivo, la regina è stata accolta dal presidente dell’AELTC, Ian Hewitt, che l'ha presentata ad una delle raccattapalle. Con treccine e berretto blu scuro, la ragazza era emozionatissima di stringere la mano a Sua Maestà. Proprio quest'ultimo dettaglio, però, non è passato inosservato.

La stretta di mano "proibita"

La regina ha indossato un abito bianco al ginocchio con dei dettagli blu scuro. A rifinire il look, un’elegante pochette di paglia e uno scialle color crema. Mentre scendeva dall’auto e entrava nel club, il signor Hewitt ha pensato di farle conoscere i giovani impegnati come raccattapalle di Wimbledon.

La regina, scherzando con una di esse, ha detto: «Devi essere molto agile.

La stretta di mano tra la moglie di Re Carlo III e la ragazza ha causato dei dissaporti sul web: «Saluta le persone usando la mano destra ma quando si porta la mano sui capelli, cambia la borsetta e usa quella sinistra pulita. Molto intelligente», notano alcuni utenti online.

In passato però, la principessa Anna spiegò che tempo fa era vietato stringere la mano ai sudditi per il semplice motivo che sarebbe stato difficile, nelle celebrazioni pubbliche, porgere questo gesto a tutti. Ecco perché sarebe vietato. Ma pare anche, che ultimamente le regole siano completamente cambiate e con il nuovo Re ci siano delle novità che rappresentino lo "svecchiamento" della famiglia reale.

